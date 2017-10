Jack Wilshere lobt Lacazette und Kolasinac

International Sa 13:30 Super-Samstag: LIV-MUN, ATM-FCB & JUV-LAZ Premier League Liverpool -

Man United Premier League Man City -

Stoke Premier League Watford -

Arsenal Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Premier League Tottenham -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Everton Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Leicester -

West Brom Premier League West Ham -

Brighton Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Premier League Southampton -

West Brom Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Everton -

Arsenal Premier League Tottenham -

Liverpool

Arsenals Mittelfeldspieler Jack Wilshere schwärmt von seinen neuen Teamkameraden Alexandre Lacazette und Sead Kolasinac, die in der Premier League bereits überzeugten.

"Ich denke, dass man Lacazette etwas unter den Tisch fallen lässt, weil Alvaro Morata so einschlug, aber wenn jemand aus der französischen Liga zu einem englischen Topklub wechselt und in den ersten sieben Partien vier Tore schießt, dann ist das sehr gut", erklärte Wilshere dem Arsenal Player. Der Engländer ergänzte: "Er schlägt sich gut und wird stetig besser. Seine Laufwege sind Weltklasse und als Mittelfeldspieler ist das genau das, was man sich von einem Stürmer erhofft."

Auch der bosnische Nationalspieler Kolasinac, der ablösefrei von Schalke kam, erhält Lob von Wilshere. "Er ist ein geborener Siegertyp. Physisch ist er ein Monster und man hasst es, gegen ihn zu spielen", so der 25-Jährige. Er führte aus: "Er erobert oft den Ball für das Team zurück. Er macht sich gut."

Auch in Zukunft erwartet Wilshere viel von den Gunners: "Ich bin mir sicher, dass da noch einiges kommen wird. Nicht nur von den beiden, sondern von der ganzen Mannschaft."