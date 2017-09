Fällt Pogba noch bis 2018 aus?

Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man United -

Crystal Palace Premier League Chelsea -

Man City Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Watford (DELAYED) Premier League Arsenal -

Brighton Premier League Everton -

Burnley Premier League Newcastle -

Liverpool

Auf einer Pressekonferenz bezeichnete Trainer Jose Mourinho seinen Mittelfeldspieler Paul Pogba als Langzeitverletzten und nannte den Franzosen im gleichen Atemzug wie Stürmer Zlatan Ibrahimovic, welcher Manchester United mit einem Kreuzbandriss ebenfalls noch länger fehlen wird.

Informationen über die derzeitige Verfassung von Pogba sind kaum vorhanden, am Freitag bestätigte Mourinho jedoch, dass mit einer Rückkehr in naher Zukunft nicht zu rechnen sei. "Er ist verletzt und kann morgen nicht spielen", sagte Mourinho den Medienvertretern vor dem Duell mit Crystal Palace am Samstag.

"Seine Verletzung ist keine, bei der ich wie bei Valencia oder Jones Hoffnung haben kann. Bei ihnen hoffe ich, sie trainieren zu sehen und eine positive Antwort darüber zu bekommen, wann sie wieder zur Verfügung stehen", zeigte sich der Portugiese enttäuscht über die lange Abwesenheit des 24-Jährigen: "Aber über Langzeitverletzungen spreche ich nicht, daher denke ich über Spieler wie Ibrahimovic, Pogba und Rojo nicht nach", machte Mourinho deutlich.

Pogba hatte sich die Oberschenkelverletzung am 12. September beim 3:0-Sieg über Basel in der Champions League zugezogen. Bis dahin markierte der Franzose zwei Tore und zwei Vorlagen in vier Premier-League-Spielen.