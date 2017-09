Roy Hodgson neuer Trainer bei Crystal Palace

Premier League Bournemouth -

Der ehemalige englische Nationaltrainer Roy Hodgson wird neuer Teammanager beim englischen Premier-League-Klub Crystal Palace und beerbt den nach nur 77 Tagen entlassenen Frank de Boer. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, erhält der 70 Jahre alte Hodgson einen Zweijahresvertrag.

Der Niederländer de Boer war am Montag von seinen Aufgaben entbunden worden. "Ich freue mich sehr, zurück im Klubfußball zu sein. Es ist eine Weile her, dass ich es genießen durfte, Tag für Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen", sagte Hodgson. Zuletzt hatte der Engländer im Mai 2012 bei West Bromwich Albion im Ligabetrieb an der Seitenlinie gestanden. Anschließend war er bis zum Achtelfinal-Aus gegen Island bei der EM 2016 für die englische Nationalmannschaft verantwortlich.

Hodgons Vorgänger de Boer, der den Posten erst Ende Juni von Sam Allardyce übernommen hatte, war der Trainer mit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte der Premier League. Den bisherigen "Rekord" hielt Les Reed, der 2006 bei Charlton Athletic nach sieben Spielen gehen musste. Palace verlor alle vier Saisonspiele unter de Boer und erzielte dabei keinen Treffer. Es ist der schwächste Saisonstart einer Mannschaft in England seit 93 Jahren.