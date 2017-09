Pep empfängt Klopp zum Spitzenspiel

Premier League Man City -

Am 4. Spieltag der Premier League kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Manchester City und dem FC Liverpool. Manchester United will derweil seine weiße Weste im Auswärtsspiel bei Stoke City bewahren, der FC Arsenal will nach zuletzt zwei Pleiten wieder zurück in die Erfolgsspur. Hier gibt es alle Infos zum Spieltag, die Tabelle sowie LIVESTREAM- und Tickerzeiten.

Das Wichtigste zum Spieltag in Kürze

Beim FC Liverpool könnte Philippe Coutinho nach dem geplatzten Wechsel zum FC Barcelona sein Comeback geben, in der Nationalelf hat er ja schon gespielt. Manchester City ist dabei so etwas wie ein Lieblingsgegner für den Brasilianer. In sechs Duellen erzielte Coutinho vier Treffer, mehr als gegen jede andere Mannschaft aus der Premier League.

Der FC Everton trifft auf seinen Angstgegner Tottenham Hotspur. Seit neun Ligaspielen warten die Toffees auf einen Sieg, gegen keine andere Mannschaft feierte Tottenham in der Premier League mehr Siege (23) als gegen Everton.

Für Danny Drinkwater kommt das Treffen mit seinen Ex-Kollegen wohl noch zu früh. Der Mittelfeldspieler wechselte am letzten Tag der Transferperiode für knapp 38 Millionen Euro von Leicester zu Chelsea, laboriert aber aktuell noch an Oberschenkelproblemen.

Manchester United wartet seit vier Ligaspielen bei Stoke City auf einen Sieg (2 Unentschieden, 2 Niederlagen). Romelu Lukaku soll dazu beitragen, die Serie zu beenden: Der Belgier erzielte in den letzten 18 Ligaspielen 16 Treffer.

4. Spieltag: Termine, Anstoßzeiten, Livestream

Datum/Uhrzeit Heim Gast Livestream Ticker Sa., 09.09., 13.30 Uhr Manchester City FC Liverpool DAZN SPOX Sa., 09.09., 16 Uhr FC Arsenal AFC Bournemouth SPOX Sa., 09.09., 16 Uhr Brighton & Hove Albion West Bromwich Albion SPOX Sa., 09.09., 16 Uhr FC Everton Tottenham Hotspur SPOX Sa., 09.09., 16 Uhr Leicester City FC Chelsea DAZN SPOX Sa., 09.09., 16 Uhr FC Southampton FC Watford SPOX Sa., 09.09., 18.30 Uhr Stoke City Manchester United DAZN SPOX So., 10.09., 13.30 Uhr FC Burnley Crystal Palace DAZN SPOX So., 10.09. 17 Uhr Swansea City Newcastle United DAZN SPOX Mo., 11.09., 21 Uhr West Ham United Huddersfield Town DAZN SPOX

Die Premier-League-Tabelle vor dem 4. Spieltag