Medien: Can im Sommer 2018 nach Italien

Juventus Turin profitiert offenbar vom bevorstehenden Wechsel Naby Keitas zum FC Liverpool. Die Italiener sollen sich für 2018 die Dienste von Emre Can gesichert haben.

Der deutsche Nationalspieler, so die Gazzetta dello Sport, soll im Sommer 2018 ablösefrei in Turin anheuern. Bereits in diesem Transferfenster hatten sich mehrfach Gerüchte um Can und Juventus gerankt, der 23-Jährige verbleibt allerdings ein weiteres Jahr in England.

Laut Berichten des Mirrors stimmten die Reds einem Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro nicht zu. In Turin könnte Can auf Benedikt Höwedes und Sami Khedira treffen. Khedira wechselte 2015 von Real Madrid zu Juventus, Höwedes steht derzeit kurz vor einem Wechsel von Schalke in die Serie A.