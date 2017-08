Alle Infos zu Tschechien - Deutschland

Primera División Live Real Madrid -

Die tschechische Auswahl empfängt am Freitag, dem 1. September 2017, im Rahmen der Qualifikation für die WM 2018 in Prag die deutsche Nationalmannschaft. Die Tschechen sind in der Gruppe C im Hintertreffen und müssen unbedingt punkten. Hier gibt es alle Informationen zur TV-Übertragung, Ausgangslage und den Kadern.

Wann und wo findet das Spiel Tschechien gegen Deutschland statt?

Am siebten Spieltag der Gruppe C trifft Tschechien am 1. September 2017 um 20.45 Uhr auf Deutschland. Das Spiel steigt in der tschechischen Hauptstadt Prag, in der Eden Arena.

Wie ist die Ausgangslage?

Deutschland ist in der Gruppe C der unangefochtene Spitzenreiter. Nach sechs ausgetragenen Runden beträgt der Vorsprung auf den Zweiten Nordirland bereits fünf Punkte. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft scheint für die Elf von Jogi Löw bereits jetzt relativ sicher.

Auf Platz drei liegen die Tschechen, die im Kampf um einen Playoff-Platz dringend Punkte gegen Deutschland brauchen werden. Nur mehr Außenseiterchancen scheint Aserbaidschan mit ihren sieben Punkten zu haben, während Norwegen und San Marino mit Sicherheit nicht in Russland dabei sein werden.

Gruppe C Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Punkte Deutschland 6 6 0 0 26 18 Nordirland 6 4 1 1 9 13 Tschechien 6 2 3 1 4 9 Aserbaidschan 6 2 1 3 -6 7 Norwegen 6 1 1 4 -4 4 San Marino 6 0 0 6 -29 0

Wo kann ich Tschechien - Deutschland live verfolgen?

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft könnt ihr bei SPOX im LIVETICKER mitlesen.

Wo kann ich Tschechien - Deutschland im TV sehen?

Die TV-Rechte der deutschen Partien in der WM-Qualifikation hat sich der Free-TV-Sender RTL gesichert. Um 20.15 Uhr startet die Übertragung mit Vorberichten, ab 20.45 Uhr kommentiert Marco Hagemann die Partie.

Über das Streamingportal TVNOW kann man Sender wie RTL live streamen, allerdings fallen hierbei monatliche Kosten von 2,99 Euro an.

Der Kader Tschechiens gegen Deutschland

Tor: Tomas Vaclik, Tomas Koubek, Jiri Pavlenka

Tomas Vaclik, Tomas Koubek, Jiri Pavlenka Verteidigung: Pavel Kaderabek, Tomas Kalas, Theodor Gebre Selassie, Jakub Brabec, Tomas Sivok, Marek Suchy, Ondrej Celustka

Pavel Kaderabek, Tomas Kalas, Theodor Gebre Selassie, Jakub Brabec, Tomas Sivok, Marek Suchy, Ondrej Celustka Mittelfeld/Angriff: Jaromir Zmrhal, Vladimir Darida, Borek Dockal, Tomas Horava, Jan Kopic, Jakub Jankto, TOmas Soucek, Ladislav Krejci, Petr Mares, Patrik Schick, Michael Krmencik, Milan Skoda, Tomas Prikryl

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft für das Spiel in Prag

Tor: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paris St. Germain)

Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paris St. Germain) Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (1. FC Köln), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern München)

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (1. FC Köln), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern München) Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (FC Liverpool), Julian Draxler (Paris St. Germain), Serge Gnabry (1899 Hoffenheim), Mario Gomez (VfL Wolfsburg), Leon Goretzka (Schalke 04), Sami Khedira (Juventus Turin), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Mesut Özil (FC Arsenal), Sebastian Rudy (Bayern München), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Timo Werner (RB Leipzig), Amin Younes (Ajax Amsterdam)

Wie endeten die letzten fünf Spiele zwischen beiden Teams?

Turnier Begegnung Ergebnis WM-Qualifikation 2018 Europa Deutschland - Tschechien 3:0 EM-Qualifikation 2008 Deutschland - Tschechien 0:3 EM-Qualifikation 2008 Tschechien - Deutschland 1:2 Europameisterschaft 2004 - Gruppenphase Deutschland - Tschechien 1:2 Freundschaftsspiel 2000 Deutschland - Tschechien 3:2

Wie ist die Bilanz zwischen Tschechien und Deutschland?