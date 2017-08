Weibliche Trainer in Premier League möglich

Premier League Arsenal -

Arsene Wenger ist der Meinung, dass es in den nächsten 10 bis 15 Jahren weibliche Trainer in der Premier League geben wird. "Ich bin davon überzeugt, dass das bald passieren wird", erklärte der Coach des FC Arsenal bei einer Expertenrunde in Frankreich.

Denn laut Wenger müsse nicht unbedingt ein Fußballspezialist auf der Trainerbank sitzen. "Du wirst so viele Wissenschaftler im Team haben, dass die Leute, die die Mannschaft am Samstag beim Spiel betreuen, mehr Management-Spezialisten als Fußballspezialisten sein werden", so der 67-Jährige weiter. Als Grund führte er an, dass bereits in der heutigen Zeit sehr viele Entscheidungen anhand von technischer Analysen getroffen würden.

In Frankreich, Wengers Heimatland, gibt es bereits eine Frau, die eine Profi-Männermannschaft leitet: Corinne Diacre ist Cheftrainerin beim französischen Zweitligisten Clermont Foot.