Wenger über letzte Saison

Zum ersten Mal seit 20 Jahren verpasste der FC Arsenal die Qualifikation für die Champions League. Bei einer Expertenrunde in Frankreich gestand Arsene Wenger eine gewisse Teilschuld daran ein.

Lange Zeit herrschte in der letzten Saison Unklarheit über die Zukunft des 67-jährigen Trainers, ehe Wenger schließlich doch seinen Vertrag bei den Gunners verlängerte. Der Coach der Gunners sieht in den lange Zeit anhaltenden Spekulationen über seine Person einen Grund für das durchwachsene Abschneiden in der Premier League.

"Ich habe die Saison klar beeinflusst. Es gab Momente, in denen die Spieler zu mir kamen und meinten: 'Was ist los Trainer? Wo gehen Sie hin?' Indem ich meine Entscheidung hinausgezögert habe, hat sich eine gewisse Unsicherheit in der Kabine ausgebreitet. Das ist das Schlimmste, was passieren kann", erklärte der Franzose.

Wenger geht in seine 22. Saison als Boss bei den Gunners, bei denen er im Oktober 1996 das Amt von Pat Rice übernommen hatte.