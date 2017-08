Wenger: Arsenal muss Spieler verkaufen

Premier League Man City -

Arsenal

Der FC Arsenal muss Spieler abgeben, bevor Neuzugänge hinzustoßen können. Manager Arsene Wenger hat eine nicht unerhebliche Liste an potenziellen Kandidaten.

Am 2. Spieltag der Premier League erlebte Wenger gegen Stoke City einen wenig anregenden Nachmittag. Mit 0:1 verlor sein Team gegen die Potters. "Wir haben zu viele Spieler", stellte der Franzose im Anschluss fest. Neuzugänge wären erst wieder möglich, wenn andere den Klub verlassen.

Wenger zählte "33 Spieler" im Kader, das sei "nicht zu managen". Der Manager stellte fest: "Viele Klubs sind in dieser Situation, deshalb ist der Markt so still." Die Schlüsselspieler Alexis Sanchez und Mesut Özil zählen nicht zur Liste der möglichen Abschiede, dennoch ist sie lang genug.

Bisher wurden - abgesehen von den Torhütern David Ospina und Matt Macey - 14 Spieler in dieser Saison nicht eingesetzt. Dazu zählen Calum Chambers, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson, Mathieu Debuchy, Jack Wilshere, Francis Coquelin, Ainsley Maitland-Niles, Joseph Willock, Lucas Perez, Joel Campbell sowie Chuba Akpom.