Findet Chelsea ihre gewohnte Stärke?

Am 2. Spieltag der Premier League empfängt Tottenham Hotspur den FC Chelsea. Schafft Antonio Contes Team nach der 3:2 Pleite gegen Burnley wieder zur gewohnten Form zu finden? Hier gibts alle Infos zur Partie, der Bilanz zwischen den Mannschaften sowie dem Livestream und der Übertragung: Das Spiel wird live auf DAZN übertragen.

Wann und wo findet die Partie Tottenham Hotspur gegen Chelsea statt?

Die Begegnung zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea findet am Sonntag, den 20. August 2017 um 17:00 Uhr (MESZ) statt. Die Partie wird im Wembley Stadium ausgetragen.

Wo kann ich Tottenham gegen Chelsea im Livestream verfolgen?

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt die Partie zwischen Tottenham und FC Chelsea im Livestream. DAZN kann für 9,99 Euro im Monat gebucht werden, der erste Monat ist dabei gratis. Außerdem kann das Abo monatlich gekündigt werden. Auch im LIVETICKER verpasst du nichts vom Spiel.

Wie lief der Saisonauftakt für beide Teams?

Die Spurs glänzten in ihren Premier League Auftakt und blieben gegen Newcastle United ohne Gegentreffer. Sie gewannen 2:0. Bamidelle Alli und Ben Davies waren die Torschützen.

Der FC Chelsea hingegen blamierte sich zum Saisonauftakt gegen den FC Burnley und verlor mit 2:3. Burnley lag sogar bis zu 69. Minute mit 3:0 in Führung. Am Ende standen die Blues nur noch zu neunt auf dem Platz. Gary Cahill und Cesc Fabregas wurden frühzeitig vom Schiedsrichter in die Kabine geschickt.

Welche Spieler fallen verletzt aus?

Bei den Spurs fehlen seit längerer Zeit Erik Lamela und Danny Rose. Lamela hat eine Hüftverletzung und Rose zog sich eine Knieverletzung zu. Dem FC Chelsea fehlt sein Juni dieses Jahres Eden Hazard, der sich einer Operation am Knöchel unterzog. Tiemoue Bakayoko fehlt ebenfalls nach einer Knie-OP.

Wie endeten die letzten Partien zwischen Tottenham und Chelsea?

Saison Wettbewerb Paarung Ergebnis 2016/17 FA Cup FC Chelsea - Tottenham 4:2 2016/17 Premier League Totttenham - FC Chelsea 2:0 2016/17 Premier League FC Chelsea - Tottenham 2:1 2015/16 Premier League FC Chelsea - Tottenham 2:2 2015/16 Premier League Tottenham - FC Chelsea 0:0 2014/15 League Cup FC Chelsea - Tottenham 2:0

