United einigt sich mit Everton auf Lukaku-Deal

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Kobe -

Sendai Club Friendlies Sa 21:00 Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Fenerbahce -

Bilbao International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 02:00 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City

Manchester United hat die Ablöseforderung vom FC Everton für Stürmer Romelu Lukaku akzeptiert. Dies bestätigte der englische Rekordmeister am Samstagmorgen.

"Manchester United ist sehr erfreut, die Einigung mit dem FC Everton hinsichtlich eines Transfers von Romelu Lukaku bekanntzugeben.

Der Medizincheck und eine endgültige Einigung mit dem Spieler stehen noch aus", ließ United auf seiner Website verlauten.

Ein Wechsel des 24-Jährigen nach Manchester schien in den vergangenen Tagen nur noch eine Frage der Zeit. Die kolportierte Ablöse, welche die Red Devils für den Belgier nach Everton überweisen, beträgt rund 85 Millionen Euro. Damit wäre der Stürmer nach Paul Pogba der zweitteuerste Spieler der englischen Fußball-Geschichte.

Jose Mourinho kennt Romelu Lukaku aus Chelsea-Zeiten

Lukaku hatte in der abgelaufenen Spielzeit 25 Treffer in der Premier League für den Klub aus Liverpool erzielt. ManUnited-Teammanager Jose Mourinho kennt Lukaku aus seiner Zeit beim FC Chelsea.

Lukaku steht bei Star-Berater Mino Raiola unter Vertrag, der in der Vergangenheit auch Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba und Henrikh Mkhitaryan bei Manchester United untergebracht hatte.

In der Nacht zu Samstag hatten die Spekulationen über die Ablösesumme derweil noch einmal Fahrt aufgenommen, als der Guardian berichtete, United sei bereit, auf die 85 Millionen Euro Sockelbetrag noch Boni in Höhe von 17 Millionen Euro plus Wayne Rooney zu legen. Der Grund dafür sei, dass Lukakus Ex-Verein Chelsea ebenfalls in den Poker eingestiegen sei.

Rooney hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass Everton der einzige Klub in England sei, zu dem er nach seiner Zeit bei Manchester wechseln würde. Der Torjäger soll lukrative Offerten aus China abgelehnt haben. Von offizieller Seite gab es zur Personalie Rooney allerdings noch keine neue Meldung.