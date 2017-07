Lukaku muss vor Gericht

Erlebe

deinen Sport

live Club Friendlies Sa Live Seattle Sounders -

Frankfurt Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo CSL So 09:30 Changchun -

Shanghai SIPG J1 League So 11:30 Urawa -

Niigata Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Fenerbahce -

Bilbao International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 02:00 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City

Romelu Lukaku muss sich in Los Angeles vor Gericht verantworten. Der Stürmer des FC Everton, der unmittelbar vor einem Wechsel zu Manchester United steht, soll laut Medienberichten zu laut gefeiert haben und wurde von der Polizei vorgeladen.

"Die Lärmverletzungen traten bei einer Residenz in Beverly Hills auf", bestätigte ein Polizeisprecher den Verstoß Lukakus. Insgesamt sollen am 2. Juli fünf verschiedene Beschwerden wegen Lärmbelästigung bei der örtlichen Polizei eingegangen sein.

Lukaku wurde aufgrund dieser Beschwerden von der Polizei vor Ort verwarnt und muss sich am 2. Oktober vor dem Los Angeles Airport Courthouse erklären. Lukaku wurde nicht von der Polizei mitgenommen.

Der Belgier, der sich im Moment zusammen mit United-Akteur Paul Pogba in Los Angeles aufhält, soll in den kommenden Tagen bei den Red Devils den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Es steht eine Transfersumme von 85 Millionen Euro im Raum.

Das ganze Statement der Polizei (Quelle: BBC):

On July 2, 2017, at approximately 8:00 PM, Beverly Hills Police Department officers arrested a 24-year-old male subject by the name of Romelu Lukaku Bolingoli.

Bolingoli received a misdemeanour citation for Beverly Hills Municipal Code Violation 5-1-104 - Excessive Noise. The citation was issued after officers responded to five other noise complaints from the same location, which resulted in verbal warnings.

These noise violations occurred at a residence in Beverly Hills where Bolingoli was temporarily residing. Bolingoli was released at the scene with the citation and was not physically arrested.

Bolingoli is scheduled to appear at the Los Angeles Airport Courthouse on October 2, 2017.