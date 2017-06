Biograph: Pep "so glücklich wie nie"

Freitag, 09.06.2017

Keinen Titel gewann ManCity in der abgelaufenen Saison. Eine Premiere für Guardiola, der in England dennoch nicht ernsthaft in der Kritik steht. "Er ist sehr enttäuscht über die Ergebnisse - aber nicht mit der Entwicklung in dieser Saison", gab Perarnau nun beim 93:20 Podcast an.

Der Biograph veröffentlichte bereits zwei Bücher über die Arbeit seines Landsmanns und erhält bei seiner Arbeit einen Einblick hinter die Kulissen. Dementsprechend kann er feststellen: "Er ist sehr glücklich. Ich sah noch nie, dass er so glücklich ist und sich so wohl fühlt wie jetzt in Manchester."

Kaderplanung bereits im Gange

Perarnau erklärt: "Manchmal denken die Leute, dass du Erfolg benötigst, um es zu genießen - und natürlich liebt es Pep, zu gewinnen. Aber du kannst auch glücklich sein und dich wohl fühlen, wenn du manchmal nicht gewinnst, und das war in diesem Jahr der Fall bei Pep."

In der nächsten Saison wird Manchester City nach Platz drei hinter dem FC Chelsea und den Tottenham Hotspur erneut angreifen. Schon jetzt wurden mehrere Transfers unter Dach und Fach gebracht. Unter anderem bekommt Guardiola Bernardo Silva und Ederson.

