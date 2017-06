Matic zu United: Nur noch Medizincheck

Erlebe

Chelseas Mittelfeldspieler Nemanja Matic steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Manchester United. NachGoal-Informationen steht dem Transfer nur noch der Medizincheck im Weg, welcher am Mittwoch vollzogen werden soll.

Als Ablöse wird wohl eine Summe in Höhe von rund 45 Millionen Euro fällig. Bei den Red Devils trifft der Serbe mit Trainer Jose Mourinho auf einen alten Bekannten, mit dem er bereits bei den Blues zusammengearbeitet hatte.

Der 28-Jährige gilt als Ersatz für Routinier Michael Carrick, der voraussichtlich in seine letzte Saison als Profi gehen wird. Nach Abwehrspieler Victor Lindelöf wird Matic der zweite Transfer von United in diesem Sommer sein.

An der Tatsache, dass Mourinho und Co. gerne Monacos Fabinho ins Old Trafford lotsen wollen, soll sich trotz des Matic-Transfers nichts ändern. Beide Spieler sind in der Mittelfeld-Zentrale einsetzbar.