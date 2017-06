Klopp: Salah ein "ambitionierter Spieler"

Erlebe

Cheftrainer Jürgen Klopp ist guter Dinge, dass sein FC Liverpooldurch die Verpflichtung von Mohamed Salah(AS Rom) Erfolge auf höchstem Niveau einfahren kann. Die Reds holten den Flügelstürmer am Donnerstag für etwa 42 Millionen Euro Ablöse aus der Serie A.

"Er ist ein ambitionierter Spieler, der gewinnen möchte", sagte Klopp auf der Vereins-Website. "Er will auf höchstem Level gewinnen und er weiß, dass er das bei Liverpool kann. Er glaubt an das, was wir vorhaben und möchte ein Teil davon sein."

"Er ist sehr aufgeregt, dass er nun für unseren wundervollen Fans Leistung bringen kann", fügte der deutsche Trainer an. "Ich heiße ihn und seine Familie in unserer Liverpool-Familie willkommen."

Der 25-Jährige absolvierte 2016/17 31 Serie-A-Spiele, in denen er 15 Tore schoss und 13 Assists lieferte.