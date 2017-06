Hamann: Liverpool sollte Reals Pepe holen

Erlebe

Ex-Liverpool-Spieler Didi Hamann hat den Reds-Verantwortlichen geraten, sich um eine Verpflichtung von Pepe zu bemühen. Der Vertrag des portugiesischen Verteidigers bei Real Madrid läuft in diesem Sommer aus und wird nicht verlängert.

"Ich würde versuchen, Pepe zum FC Liverpool zu holen", schrieb der Deutsche auf Twitter. Doch viele Fans stellten daraufhin infrage, ob der 34-Jährige eine Verstärkung für das Klopp-Team wäre.

"Schaut euch an, was er alles gewonnen hat", entgegnete Hamann ihnen. "Wenn er nicht gut wäre, hätte er nicht so lange für Real Madrid gespielt. Er ist ein Sieger-Typ."

Der Spieler, der auch mit Inter Mailand und vor allem Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht wird, macht sich nach eigenen Aussagen bislang aber noch keine Gedanken über seine Zukunft. "Momentan habe ich keinen Vertrag", sagte er gegenüber Reportern beim Confed Cup in Russland. "Ich konzentriere mich nur auf die Nationalmannschaft und will so weit wie möglich kommen bei diesem Turnier."