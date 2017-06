United: Fabinho-Wechsel rückt näher

Erlebe

Der Wechsel von Mittelfeldspieler Fabinho von der AS Monaco zu Manchester United rückt näher. Wie Goal bestätigen kann, könnte der Transfer des 23-Jährigen für eine Summer von 45 Millionen Euro in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.

Nach Victor Lindelöf von Benfica dockt mit Fabinho wohl ein weiterer Spieler in Manchester an. Der vielseitige Fabinho soll wohl Paul Pogba im defensiven Mittelfeld den Rücken freihalten.

Fabinho: "Das ist ein verlockendes Angebot"

Seit Monaten wurde der Brasilianer, der auch schon für die zweite Mannschaft von Real Madrid gespielt hat, mit einem Wechsel ins Old Trafford in Verbindung gebracht. "Das ist ein verlockendes Angebot", sagte Fabinho erst in dieser Woche über das Interesse von Manchester United, fügte ab an: "Ich werde erst mit meinem Berater und mit Monaco reden. Erst dann kann ich entscheiden, ob alles passt."

Fabinho absolvierte für die Monegassen seit 2013 über 180 Spiele und erzielte dabei 23 Tore. Sein Vertrag im Fürstentum läuft noch bis zum Sommer 2021.