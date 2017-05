Lotst Mourinho Matic zu United?

Samstag, 20.05.2017

Wie die Manchester Evening News berichten, ist Matic vor allem deswegen in den Fokus gerückt, weil beim FC Chelsea im Sommer noch einmal kräftig in den Kader investiert werden soll. Antonio Conte hat dort ein Transfer-Budget in Höhe von rund 230 Millionen Euro zugesichert bekommen, da könnte es in Sachen Konkurrenz für Matic eng werden.

Neben dem Serben sei auch Eric Dier eine Option für die Red Devils, doch die Verantwortlichen um Jose Mourinho sollen sich einig sein, dass Verhandlungen mit der Führungsriege der Spurs zu problematisch werden würden.

ManUnited sucht nach Mittelfeldspielern, die Paul Pogba, der laut Mourinho der beste Mittelfeldspieler der Welt ist, unterstützen und für Freiräume für den Franzosen sorgen. Matic wäre so ein Spielertyp, zudem bildeten Mourinho und er schon in der Vergangenheit ein erfolgreiches Gespann.

Nemanja Matic im Steckbrief