Medien: Lyon beobachtet Chicharito

Dienstag, 23.05.2017

Kürzlich bestätigte Lyon den Abgang von Lacazette. Ein Nachfolger wird nun gesucht. Laut L'Equipe könnte es sich dabei um Javier Hernandez handeln. Der Stürmer, oft nur Chicharito gerufen, ist noch bis 2018 unter Vertrag bei der Werkself.

Letzte Medienberichte legten einen Verkauf des 28-Jährige nahe, sollte ein entsprechendes Angebot eingereicht werden. Mit der prekären Vertragssituation und dem enttäuschenden Abschneiden in der Liga könnte Leverkusen zu einem Verkauf gezwungen sein.

Chicharito gelangen in der laufenden Saison 13 Tore in 36 Einsätzen. In den letzten neun Partien der Bundesliga-Saison kam er nur in drei zum Einsatz. Er plagte sich mit muskulären Problemen oder wurde von Trainer Tayfun Korkut nicht berücksichtigt.

Chicharito im Steckbrief