Lacazette bestätigt Wechsel

Freitag, 19.05.2017

"Ich will etwas anderes erkunden, um mich selbst unter Druck zu setzen und das nächste Level zu erreichen", sagte Lacazette gegenüber L'Equipe.

Bereits vor einigen Wochen machte Lacazette keinen Hehl daraus, in der kommenden Spielzeit in der Champions League spielen zu wollen. Lyon hat dieses Ziel sowohl in der Liga als auch über die Europa League verfehlt.

Als Anlaufstationen wurde jüngst neben dem FC Arsenal und Borussia Dortmund vor allem Atletico Madrid gehandelt. Auf die Rojiblancos angesprochen, antwortete Lacazette: "Sie haben ein tolles Team, ein neues Stadion und es ist ein Klub, bei dem sich Spieler entwickeln können."

In Madrid würde Lacazette auf seinen Landsmann Antoine Griezmann treffen, sofern der Linksfuß bei Atletico bleiben sollte. "Das wäre eine wunderschöne Geschichte, wenn wir zusammenspielen könnten", sagte Lacazette.

