Beim Derby geht es nicht um mich und Guardiola

Dienstag, 25.04.2017

"Ich finde, dass jetzt der richtige Fokus auf das Spiel gelegt wird, im Gegensatz zum ersten Derby", sagte Mourinho Sky Sports und dachten an den Trainer-Hype am Anfang der Saison zurück. "Jetzt geht es mehr um die Klubs, um die Teams und um die Platzierungen am Ende der Saison. Es geht nicht mehr so viel um mich und Guardiola."

Mourinho und Guardiola standen sich als Coaches von Real Madrid und vom FC Barcelona in Spanien regelmäßig gegenüber und lieferten sich harte Auseinandersetzungen, bevor beide im vergangenen Sommer ihre Klubs in der Premier League übernommen haben.

