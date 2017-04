Carragher kritisiert Dominanz von Ibrahimovic

Dienstag, 04.04.2017

Zlatan hat eine gewaltige Persönlichkeit und Präsenz auf dem Platz, aber für die restlichen Spieler ist es ein bisschen peinlich, dass sie auf einen 35-Jährigen angewiesen sind", erklärte Carragher gegenüber Sky Sports.

"Wenn man auf Top-Niveau spielen will, muss man jede Chance nutzen", kritisierte er zudem das fehlende Selbstvertrauen einiger anderer Akteure in Abwesenheit des Schweden. "Es ist nicht gut, dass die jungen Spieler so selten glänzen. Ich denke, dass das für Mourinho frustrierend ist."

Ibrahimovic hat seit seinem Wechsel im Sommer in 41 Pflichtspielen 26 Tore erzielt. Zuletzt fehlte er dreimal gesperrt. United blieb in zwei Partien ohne den Angreifer ohne eigenen Treffer und schied obendrein gegen den FC Chelsea aus dem FA Cup aus. Gegen die Blues (0:1) und in der Liga gegen West Bromwich Albion (0:0) sollte ihn Marcus Rashford ersetzen, blieb aber blass.

