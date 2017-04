Wenger glaubt an Sanchez-Verbleib

Freitag, 07.04.2017

"Ich glaube, dass Alexis bei Arsenal bleiben will", sagt der Gunners-Coach. "Der Club arbeitet an einer Verlängerung des Vertrages und hofft auf einen positiven Ausgang", so Wenger weiter. Allerdings scheint es, Schwierigkeiten bei der Einigung über die finanzielle Situation zu geben.

Auf die Frage, ob der Chilene erst abwarte, wen die Londoner im Sommer verpflichten, entgegnete der 67-Jährige:"Nein, für die Spieler ist es wichtiger zu schauen, ob sie im Verein glücklich sind." In dieser Premier-League-Saison erzielte der 28-jährige Chilene bereits 18 Treffer.

Mit dem 3:0-Erfolg gegen West Ham hat Arsenal bereits jetzt mehr Punkte gesammelt als zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Trotzdem kämpfte Arsenal in den letzten Spielen gegen einen Abwärtstrend. Wenger, der seit über 20 Jahren für die Gunners an der Seitenlinie steht, ist sich sicher: "Wir haben die schwierige Phase überwunden."

Alexis Sanchez im Steckbrief