Robson: ManUnited sollte Sanchez holen

Freitag, 07.04.2017

"Sanchez wäre eine sehr nützliche Neuverpflichtung und würde perfekt in Mourinhos System passen", sagt Robson bei Sport Witness über den 28-Jährigen.

"Ich hätte nichts dagegen, wenn Sanchez künftig das Trikot mit der Nummer '7' bei Manchester United tragen würde", so der ehemalige United-Profi weiter. In dieser Saison erzielte der Arsenal-Stürmer in 40 Spielen 22 Tore.

Nach dem Wintertransfer von Memphis Depay zu Olympique Lyon ist die symbolträchtige Rückennummer im Old Trafford wieder frei. Legenden wie Bryan Robson selbst, George Best, Eric Cantona, David Beckham und Cristiano Ronaldo sie einst in Diensten Uniteds.

Alexis Sanchez im Steckbrief