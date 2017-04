Wenger: "Aufhören ist wie Sterben"

Sonntag, 02.04.2017

"Ich werde nicht aufhören", erklärte Wenger auf einer Pressekonferenz. "Für alte Menschen ist Aufhören wie Sterben." Seit über 20 Jahren steht Wenger nun bei den Gunners an der Seitenlinie, doch die Kritik an seiner Person ist so groß wie noch nie. Die Gunners laufen auf Rang sechs Gefahr, erstmals seit 1998 die Königsklasse zu verpassen.

Das Feuer brennt in der Trainer-Legende aber weiterhin, auch wenn die Luft dünner geworden ist: "Der Druck auf meinen Schultern ist ein bisschen größer als vor 20 Jahren, aber mein Hunger ist immer noch der gleiche."

Entsprechend freut sich der Coach auf das Spitzenspiel am Sonntag (17 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) gegen Pep Guardiola und Manchester City. Angst verspüre Wenger nicht, vielmehr fühle er "Hoffnung und Verlangen" auf drei Punkte.

Arsene Wenger im Steckbrief