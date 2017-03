Michael Carrick: "Mourinho hat sich angepasst"

Sonntag, 12.03.2017

"Ich glaube, der Trainer hat sich an die Traditionen bei United angepasst. Das hat er sogar selbst zugegeben", so Carrick. "Das macht einen guten Trainer aus. Natürlich muss man sich nach den Stärken seiner Spieler richten, aber im Hinterkopf hat er natürlich eine Spielphilosophie, welche er umsetzen will", fuhr er fort.

Der 35-Jährige zeigt sich begeistert von seinem Trainer: "Ich genieße es, unter ihm zu arbeiten. Bevor er kam, war ich gespannt, wie er sein würde und wie er mit United umgeht. Man hat von Anfang an gemerkt, dass er ein Gewinner ist."

Nach einem holprigen Start sind die Red Devils unter ihrem neuen Trainer in den vergangenen Monaten ins Rollen gekommen. Trotz einer Serie von 17 ungeschlagenen Ligaspielen belegt United aktuell jedoch nur Rang sechs. Am Montag gastiert der englische Rekordmeister in der sechsten Runde des FA Cup beim FC Chelsea (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Jose Mourinho im Steckbrief