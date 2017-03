United: Gespräche mit Strootman?

Sonntag, 12.03.2017

Das vermeldet die Sun und bezieht sich dabei auf Quellen aus den Niederlanden. Demnach sei United in "fortgeschrittenen Gesprächen" mit Strootman, der Mittelfeldmann ist noch bis einschließlich 2018 an den AS Rom gebunden.

Im Gespräch soll, so der Bericht weiter, eine Ablöse in Höhe von umgerechnet rund 39,9 Millionen Euro sein. United war bereits 2013 an Strootman - damals noch bei der PSV Eindhoven unter Vertrag - dran, allerdings entschied sich der 27-Jährige für die Roma.

2014 gab es erneute Gerüchte über einen Wechsel, eine schwere Knieverletzung aber schob dem einen Riegel vor.

Kevin Strootman im Steckbrief