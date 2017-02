Henry: Kante ist der Fußballer des Jahres

Sonntag, 12.02.2017

Für Kante gebe jedoch auch harte Konkurrenz, so Henry: "Momentan werden die Stimmzettel an die Profis verteilt. Dieses Jahr gibt es echt viele Kandidaten, die es verdient hätten. Ibrahimovic macht mit 35 Jahren ein Tor nach dem anderen. Alexis Sanchez kann nicht nur Tore schießen, sondern auch vorbereiten und Romelu Lukaku ging als Toptorjäger mit 16 Toren in den Spieltag."

Für den Henry, selbst zweimaliger Gewinner der Trophäe, ist Kante allerdings ein außergewöhnlicher Spielertyp: "Ich war letzte Woche auf Chelseas Trainingsgelände, um mir Eden Hazard anzusehen. Dann sah ich Kante in die Umkleidekabine gehen. Ich stellte mich vor ihn hin und habe ihm auf die auf die Brust geklopft. Ich musste einfach sehen ob er überhaupt real ist", witzelte Henry. "Normalerweise fallen einem Spielertypen wie Kante nur auf, wenn sie fehlen. Aber er ist besonders. Er fällt einem auch auf, wenn er spielt."

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

N'Golo Kante wechselte vor der Saison von Sensationsmeister Leicester City an die Stamford Bridge und entwickelte sich auf Anhieb zu einem Leistungsträger des Tabellenführers. Auch in der französischen Nationalmannschaft gehört der 25-Jährige zum Stammpersonal.

N'Golo Kante im Steckbrief