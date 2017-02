So viel verdienen Hirscher und Co. in St. Moritz

Samstag, 11.02.2017

Bei der Ski-WM in St. Moritz geht es nicht nur um Gold, Silber und Bronze, sondern auch um ein ordentliches Preisgeld. 45.000 Euro erhält jeder Sieger eines Einzelbewerbes, 28.000 Euro die Vizeweltmeister und knapp 17.000 Euro die Drittplatzierten. Zum Vergleich: Der Sieger der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel bekommt 74.000 Euro.

Das Besondere an der Weltmeisterschaft: Im Gegensatz zum Weltcup, wo die Top 30 ein Preisgeld kassieren, dürfen sich bei den Titelkämpfen nur die ersten Sechs über Zaster freuen. 4.500 Euro gehen an den Sechsten. Insgesamt werden in St. Moritz 1,24 Millionen Euro an Preisgeld ausgeschüttet. Eine Hälfte davon steuert der Veranstalter bei, die andere der Weltverband FIS.

