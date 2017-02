Cech über Mason: "Habe ihm Hilfe angeboten"

Mittwoch, 08.02.2017

"Ich habe ihm meine Hilfe angeboten, weil ich Erfahrung habe in dem, was er momentan durchstehen muss", verkündete Cech auf der Arsenal-Webseite. "Ich bin froh, meine Erfahrungen mit ihm zu teilen, wenn ihm das helfen sollte. Das war das Erste, was ich im Sinn hatte."

Zwar ist Mason mittlerweile auf dem Weg der Besserung, doch die Verunsicherung wird zunächst bleiben: "Es kann offensichtlich helfen, weil man eine Menge Zweifel und Fragen hat und scheinbar keiner eine Antwort geben kann", weiß Cech, dessen schwarzer Kopfschutz zu seinem Markenzeichen wurde. "Wenn man in dieser Situation ist, braucht man Menschen, die einem helfen."

Ryan Mason im Steckbrief