Neville nimmt Shaw in die Pflicht

Sonntag, 26.02.2017

"Es wäre kriminell, wenn es Luke als Spieler von United nicht schaffen würde", so Neville gegenüber der Times. Die Möglichkeiten dazu hätte er allemal: "United hat keinen Linksverteidiger. Shaw hat die Chance dazu noch nicht ergriffen, das ist sehr enttäuschend. Für Mourinho muss man gut trainieren, sich anständig verhalten und professionell sein. Offensichtlich schafft Luke das nicht dauerhaft."

Weiter fuhr der 40-Jährige fort: "Jose spricht positiv von Luke, betont immer wieder, dass er die Fähigkeiten hat, um sich durchzusetzen. Aber er macht momentan das Gleiche durch wie Mkhitaryan zuvor. Er war auch jemand, dem Mourinho anfangs nicht vertraut hat", so der ehemalige Trainer des FC Valencia.

Der 21-jährige Shaw verpasste große Teile der letzten Saison aufgrund eines Schienbeinbruches. Auch in dieser Spielzeit fiel er wegen einer Leistenverletzung mehrere Monate aus. Für das Finale im League Cup gegen Southampton am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) wurde der sechsmalige Nationalspieler wieder in den Kader des englischen Rekordmeisters berufen.

Luke Shaw im Steckbrief