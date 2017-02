Toure dämpft Erwartungen an Jesus

Dienstag, 07.02.2017

Dennoch versucht er, die Erwartungen an den 19-Jährigen zu bremsen: "Wir müssen vorsichtig mit ihm sein und die Erwartungen nicht gleich zu hoch schrauben, er muss fokussiert bleiben", gab der 33-jährige Routinier zu bedenken. Man solle ihn nun "einfach spielen lassen, nach der Saison können wir immer noch über ihn reden".

Gabriel Jesus wechselte in der Winterpause für 32 Millionen Euro von Palmeiras zum Klub von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola. In seinen ersten vier Spielen in England konnte der brasilianische Nationalspieler bereits dreimal einnetzen. Für die Selecao, in der er erst im September letzten Jahres zu seinem Debüt kam, erzielte er in sechs Spielen fünf Tore.

Gabriel Jesus im Steckbrief