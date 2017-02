Manchester City: Agüero will bleiben

Mittwoch, 22.02.2017

Die Gerüchte dementierte er nun: "Ich habe immer gesagt, dass ich gerne hier beim Klub bin und dass es am Ende der Saison nicht meine Entscheidung sein wird", gab der 28-Jährige zu verstehen. "Tatsächlich ist es allerdings so, dass der Klub die Karten in der Hand hat und entscheiden wird. Ich kann nur sagen, dass es meine Absicht ist, hier zu bleiben", führte er weiter aus.

Auch zu seinem Verhältnis zu Pep Guardiola äußerte sich der Nationalspieler. Dieses sei Medien zufolge nach der Degradierung zum Ersatzspieler äußerst angespannt gewesen. Vom ehemaligen Bayern-Coach habe er jedoch eine hohe Meinung: "Guardiola und ich kommen gut miteinander zurecht. Er verlangt von mir und den anderen Spielern, dass wir uns immer ein Stückchen weiter pushen."

Gegen die Monegassen zeigte Agüero eine starke Leistung und konnte einen Doppelpack schnüren. Für den 28-Jährigen war dies die Belohnung für harte Arbeit: "Alles, was ich tun kann, ist weiter zu kämpfen um spielen zu können. Zum Glück hat der Trainer heute auf mich gezählt. Nun muss ich dem Team helfen und zeigen, wozu ich in der Lage bin."

Wettbewerbsübergreifend gelangen dem Argentinier in dieser Saison in 29 Spielen starke 20 Treffer für City. Sein Vertrag läuft noch bis 2019. Mit den Skyblues konnte er zweimal die englische Meisterschaft feiern.

