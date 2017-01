Ibra: "Wir haben dumme Fehler gemacht"

Sonntag, 15.01.2017

"Wir haben einen Punkt. Wir waren nicht auf unserem Level und es war ein harter Kampf", analysierte der Schwede bei Sky Sports die Partie, in der er sein 14. Tor in seinem 20. Ligaspiel erzielte. "Wir lagen 1:0 zurück und jagten und hetzten. In der zweiten Hälfte war es ein anderes Spiel und wir haben noch den Ausgleich erzielt", so Ibra weiter, dessen Tor aufgrund einer vorherigen Abseits-Position eigentlich nicht hätte zählen dürfen.

Warum die Red Devils so lange brauchten, um endlich in die Gänge zu kommen, führte der Stürmer auf die ersten 45 Minuten zurück: "Wir haben dumme Fehler gemacht, in der ersten Halbzeit. Wir haben uns unter dem Druck des Gegners nicht sicher gefühlt und haben auf die falsche Art und Weise gespielt. Hätten wir wie in der zweiten Hälfte gespielt, wäre es ein anderes Spiel gewesen."

Zlatan Ibrahimovic im Steckbrief