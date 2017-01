Xavi: Dele Alli ist "ganz besonders"

Freitag, 20.01.2017

"Es gibt einige vielversprechende englische Mittelfeld-Talente, Dele Alli allerdings ist ohne Frage ganz besonders", erklärte Xavi im Mirror. "Er ist unglaublich talentiert, ein guter Techniker."

Alli hat in der laufenden Saison bereits elf Tore geschossen. Sein Name wird mit dem FC Barcelona, Real Madrid und Manchester City in Verbindung gebracht.

"Man darf Dele nicht mit Vergleichen unter Druck setzen, aber es ist klar zu erkennen, warum die Fans von ihm begeistert sind", äußerte Xavi seine Begeisterung für den 20-Jährigen. "Er muss konstant gut spielen und starke Leistungen in Spielen gegen große Klubs zeigen. Sowohl in England, als auch auf europäischer Ebene. Die Fähigkeiten, dies zu schaffen, hat er auf alle Fälle."

Dele Alli im Steckbrief