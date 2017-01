Pires: Sanchez-Verlängerung unsicher

Dienstag, 24.01.2017

Der chilenische Nationalspieler war bisher in dieser Saison Dreh- und Angelpunkt in Arsene Wengers Offensive. Er hat mit 17 Pflichtspieltoren einen unübersehbaren Beitrag daran, dass Arsenal sich in den Top-4 der Tabelle etabliert hat und und im Achtelfinale der Champions League steht.

Eine Verlängerung seines Vertrags, der noch bis 2018 läuft, zieht sich derzeit jedoch hin. Und auch Pires selbst ist ratlos.

"Ich habe Alexis letzte Woche gefragt, ob er vor hat zu verlängern. Er sagte mir, dass er keine Ahnung hat und gerade einfach nur spielen möchte", sagte der Franzose, der auch bei den Gunners coacht, La Tercera. "Er weiß nicht was passieren wird. Er will spielen und Spaß haben."

Alexis Sanchez im Steckbrief