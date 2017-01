Mou: Valencia bester Rechtsverteidiger der Welt

Freitag, 20.01.2017

Valencia hat zuletzt seinen Vertrag bei den Red Devils verlängert und ist nun bis 2018 an den Klub gebunden. Auf die Frage für die Gründe der Vertragsverlängerung antwortete The Special One im Interview mit MUTV: "Ich sehe das nicht als Belohnung für seine Leistungen. Ich denke einfach, dass er der beste Rechtsverteidiger ist, den man haben kann."

"Es gibt aktuell keinen besseren Rechtsverteidiger im Fußball", fügte der Portugiese hinzu. "Wir wollen einfach die besten Spieler behalten. Es ist ein Privileg, einen solch guten Spieler und einen solch guten Menschen im Team zu haben!"

Valencia spielte in dieser Saison in 23 Pflichtspielen von Beginn an und wird wahrscheinlich auch gegen Stoke City am Samstag auflaufen.

