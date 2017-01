Koeman über Deulofeu: "Er muss bleiben"

Freitag, 06.01.2017

Grund genug für den beim FC Barcelona ausgebildeten Spanier, sich nach einem neuen Verein umzuschauen.

Wie die italienische Zeitung Tuttosport berichtete, habe vor allem der AC Mailand großes Interesse an einer Verpflichtung des Flügelspielers und auch der 22-Jährige selbst, sei einem Wechsel ins San Siro nicht abgeneigt.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Ein Wechsel im Januar könnte allerdings am Verletzungspech der Toffees scheitern: "Im Moment gibt es keine Möglichkeit, dass wir Deulofeu abgeben", erklärte Koeman. "Er muss vorerst bleiben, weil wir mit Yannick (Bolasie: Knie-OP, Anm. d. Red.) und Dominic (Calvert-Lewin) zwei langfristige Ausfälle zu kompensieren haben."

Aufgrund der schwierigen personellen Situation schloss der Niederländer auch nach der Verpflichtung des 19-Jährigen Ademola Lookman von Charlton Athletic weitere Neuzugänge nicht aus: "Wir werden schlussendlich sehen, ob wir die Spieler bekommen, die wir wollen. Das wäre für das Team wichtig. Wir wissen, was wir wollen, aber am Ende liegt es an der Vereinsführung. Wenn diese entscheidet, dass ein Spieler zu teuer ist und wir den Preis nicht zahlen wollen, dann habe ich das zu akzeptieren."

Gerard Deulofeu im Steckbrief