Ein Hoch auf die Pflichtaufgabe

Donnerstag, 05.01.2017

West Ham United - Manchester City (Fr., 20.55 Uhr im LIVETICKER)

Es ist das Top-Spiel der 3. Runde. Die Citizens um Trainer Pep Guardiola reisen nach London, wo mit den Hammers ein dicker Brocken wartet.

City hat allerdings fünf seiner letzten sechs Pflichtspiele gewonnen und ist dementsprechend selbstbewusst. Und auch an der Verletzungsfront hat der aktuelle Tabellenvierte der Premier League wenig Sorgen. Lediglich der langzeitverletzte Ilkay Gündogan (Kreuzbandriss) fehlt sicher, Leroy Sane ist zudem angeschlagen.

West Ham musste in der Liga indes zuletzt zwei Niederlagen am Stück verkraften, der zwischenzeitliche Höhenflug der Elf von Slaven Bilic ist damit beendet. Hoffnung macht allerdings, dass die Hammers immerhin zwei der letzten fünf Duelle mit City gewinnen konnten.

Manchester United - FC Reading (Sa., 13.30 Uhr)

Die Red Devils sind bestens drauf. Die letzten sieben Pflichtspiele gewann United, das unter Jose Mourinho immer besser in Fahrt kommt, allesamt. Zudem ist man wettbewerbsübergreifend seit 13 Partien ungeschlagen, die letzte Niederlage liegt bereits zwei Monate zurück.

Ob ausgerechnet Zweitligist Reading den Lauf von Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic und Co. stoppen kann? Zweifelhaft. Allerdings sollte United gewarnt sein, ist Reading, das von dem früheren niederländischen Weltklasse-Verteidiger Jaap Stam trainiert wird, in der Championship als Dritter doch auf Aufstiegskurs und hat drei seiner letzten vier Pflichtspiele gewonnen.

FC Everton - Leicester City (Sa., 16 Uhr)

Der Sensationsmeister der Vorsaison ist in dieser Spielzeit zurück auf dem Boden der Tatsachen. Die Foxes dümpeln auf Platz 15 herum, am vergangenen Premier-League-Spieltag gab es ein trostloses 0:0 gegen Middlesbrough.

Beim FC Everton sieht es derzeit deutlich besser aus. Die Toffees sind seit drei Pflichtspielen ungeschlagen und präsentieren sich unter Neu-Coach Ronald Koeman immer stärker. So gewann Everton Ende Dezember auch das erste Premier-League-Duell dieser Saison mit Leicester durch Tore von Kevin Mirallas und Romelu Lukaku mit 2:0.

Preston North End - FC Arsenal (Sa., 18.30 Uhr)

Nach der berauschenden Aufholjagd beim 3:3 in Bournemouth will sich Arsenal nun im FA Cup souveräner präsentieren. In der Liga steuern die Gunners erneut eine Top-Vier-Platzierung an, für den ganz großen Wurf scheinen sie aber auch dieses Jahr nicht gerüstet.

Umso mehr wollen Arsene Wenger und Co. den Pokal als Titelchance wahrnehmen. Mit Preston North End wartet in der 3. Runde eine Pflichtaufgabe, der Klub aus dem Nordwesten Englands rangiert in der zweiten englischen Liga derzeit im grauen Mittelmaß auf Platz elf.

FC Liverpool - Plymouth Argyle (So., 14.30 Uhr)

Zwar gab es für Liverpool zuletzt in Sunderland nur ein 2:2, dennoch ist die erste komplette Saison unter Jürgen Klopp bisher ein Erfolg. In der Premier League sind die Reds als Zweiter mittendrin im Meisterschaftsrennen, auch im Pokal will man nach den Sternen greifen.

Plymouth Argyle dürfte dabei keine allzu hohe Hürde darstellen. Zwar kämpft der Klub von der Südküste in der vierten Liga um den Aufstieg, reist aber dennoch als krasser Außenseiter an die Anfield Road.

FC Chelsea - Peterborough United (So., 16 Uhr)

13 Liga-Siege in Folge hatte Chelsea bis zum Mittwoch eingefahren. Dann kam Tottenham und hinderte die Blues am Rekord, brachte ihnen eine 0:2-Niederlage bei. Kein Beinbruch jedoch für das Conte-Team, das mit fünf Punkten Vorsprung auf Liverpool weiterhin Spitzenreiter ist.

Gegen Peterborough United dürfte Chelsea nun wieder neues Selbstvertrauen sammeln können. Die Mannen von der London Road sind derzeit Achter in der dritthöchsten englischen Spielklasse.

Tottenham Hotspur - Aston Villa (So., 17 Uhr)

Ein Duell, das nach viel Prestige klingt - inzwischen aber einen eindeutigen Favoriten hat. Die Spurs meldeten sich durch den überzeugenden 2:0-Erfolg über Primus Chelsea am Mittwoch im Meisterschaftsrennen zurück, sind nach fünf Siegen am Stück nun Dritter.

Gegen Aston Villa hat Tottenham zudem nur eines der letzten 16 Aufeinandertreffen verloren. In der zurückliegenden Saison 2015/16, an deren Ende Villa sang- und klanglos abstieg, feierten die Spurs zwei klare Erfolge.

Den direkten Wiederaufstieg hat Villa schon beinahe aus den Augen verloren, nach 25 Championship-Spieltagen ist der Traditionsverein aus Birmingham lediglich Zwölfter.

FA Cup: 3. Runde in der Übersicht