Chelseas Costa trainiert alleine - Abgang?

Dienstag, 17.01.2017

"Geh' doch nach China", sollen die Worte von Antonio Conte Richtung Diego Costa gewesen sein.

Der Spanier vom FC Chelsea trainiert seitdem alleine, was zahlreiche Gerüchte um einen Abgang befeuert.

Allerdings hat der Stürmer enorme Bedetung für die Blues und könnte somit bald wieder eingegliedert werden.

Atletico Madrid und der FC Barcelona sollen an Diego Costa denken, so The Independent. Auch aus China soll Interesse bestehen.

Jedoch ist sich ESPN sicher, dass der Stürmer schon bald wieder aufgenommen werden soll. In 19 Liga-Spielen gelangen ihm 14 Tore.

Diego Costa im Steckbrief