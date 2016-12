Guardiola begeistert von Citys Offensiv-Power

Dienstag, 27.12.2016

"Jetzt kommt Gabriel Jesus dazu, also haben wir drei Stürmer, die immer für ein Tor gut sind", so der Spanier. "Und natürlich ist das in einem Spiel wie diesem extrem wichtig", sagte Guardiola mit Blick auf das Spitzenspiel gegen Tabellennachbar Liverpool am 31. Dezember (18.30 Uhr im LIVETICKER).

Beim jüngsten 3:0 über Hull netzte unter anderem Iheanacho. Der junge Nigerianer habe "dieses Talent, diese Qualität", schwärmte Guardiola, der sich besonders auf die Rückkehr von Agüero freut: "Wir dürfen nicht vergessen, dass wir zuletzt ohne Kun (Agüero, d. Red.) auskommen mussten."

Agüero hatte nach seiner Roten Karte Anfang Dezember gegen Chelsea eine Sperre abgesessen. Gegen Liverpool darf der argentinische Torjäger wieder mitwirken.

