UEFA Supercup, Liverpool vs. Chelsea: Das ist Schiedsrichterin Stephanie Frappart

Mit Stephanie Frappart leitet erstmals eine Schiedsrichterin ein Topspiel der Männer in einem UEFA-Wettbewerb. Wer ist die Französin, die heute das Supercup-Spiel zwischen Liverpool und Chelsea leitet? SPOX klärt auf.

UEFA-Supercup: Das ist Schiedsrichterin Stephanie Frappart

Der Weg von Frappart, die aus dem Departement Val-d'Oise nördlich der Hauptstadt Paris stammt, ist vergleichbar mit dem von Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus. Nachdem sie in der abgelaufenen Saison in der Ligue 1 bereits zweimal zum Einsatz kam - ihr Debüt gab die 35-Jährige in der Partie Amiens gegen Straßburg -, gehört Frappart in der neuen Spielzeit zum dauerhaften Schiedsrichterpool in Frankreichs höchster Liga.

Im Juli pfiff Frappart, die für den französischen Arbeitersportverband arbeitet, das Endspiel der Frauen-WM zwischen den USA und den Niederlanden (2:0), bereits im Alter von 19 Jahren leitete sie Spiele im Männerbereich. "Für mich ist es dasselbe. Der Fußball ist derselbe, die Regeln sind dieselben", sagte sie über die Unterschiede in der Spielleitung.

UEFA-Supercup: Jürgen Klopp freut sich auf Schiedsrichterin Frappart

Für Jürgen Klopp, Trainer vom FC Liverpool sei es zweifellos an der Zeit dass eine Frau die Spielleitung eines internationalen Topspiels der Männer übernehme. "Ich bin sehr glücklich, dass wir Teil dieses historischen Moments sein können. Es ist überfällig", sagte er. Klopp selbst will seine Emotionen bestmöglich kontrollieren, "sonst würde meine Mutter sauer werden".

Auch von Roberto Rosetti, Schiedsrichterchef der UEFA, erhielt Frappart ein Lob: "Sie verfügt über das Rüstzeug, um auf der großen Bühne zu bestehen und hat über Jahre hinweg gezeigt, dass sie eine der besten Schiedsrichterinnen weltweit ist."

