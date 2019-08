Champions-League-Sieger FC Liverpool und Europa-League-Champion FC Chelsea kämpfen heute im UEFA-Supercup um den ersten internationalen Titel der Saison. Hier im LIVE-TICKER begleiten wir euch ausführlich durch die Partie in Istanbul.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Liverpool gegen FC Chelsea: UEFA-Supercup heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Der FC Chelsea hatte im Finale der Europa League keine Probleme im Londoner Derby gegen Arsenal. Unter anderem steuerte Eden Hazard, der die Blues nach Madrid verließ, einen Doppelpack zum 4:1-Erfolg bei.

Vor Beginn: In rein englischen Endspielen sicherten sich die beiden Teams ihre Teilnahme am Supercup: Das Team von Jürgen Klopp bezwang im Endspiel der Königsklasse Tottenham Hotspur mit 2:0 durch Tore von Mohamed Salah und Divock Origi.

Vor Beginn: Erstmals wird ein großes europäisches Spiel von einer Schiedsrichterin geleitet. Die Französin Stephanie Frappart fungiert als Unparteiische und wird an den Seitenlinien von Manuela Nicolosi (Frankreich), Michelle O'Neill (Irland) und Cüneyt Cakir (Türkei) unterstützt.

Vor Beginn: Die Partie Liverpool vs. Chelsea wird am heutigen Mittwoch um 21 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist der Vodafone Park in Istanbul, Heimspielstätte von Besiktas mit 41.903 Plätzen.

FC Liverpool vs. FC Chelsea heute live im TV und Livestream

Der UEFA Supercup zwischen Liverpool und Chelsea ist live auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hat sich neben den Übertragungsrechten für 40 Spiele der Bundesliga auch wieder zahlreiche Begegnungen der Königsklasse gesichert.

Das DAZN-Team um Moderator Daniel Herzog, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch begrüßt euch ab 20.45 Uhr zu den Vorberichten, ehe es 15 Minuten später auf dem Spielfeld zur Sache geht. Hier könnt ihr euch euren kostenlosen DAZN-Probemonat sichern.

Ebenfalls überträgt Sky die Partie aus Istanbul. Auch der Pay-TV-Sender berichtet ab 20.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD und bietet zudem einen Livestream via Sky Go an, der allen Sky-Abonnenten zur Verfügung steht.

UEFA Supercup, Liverpool vs. Chelsea: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Während die Reds für einige Wochen auf Stammkeeper Alisson Becker verzichten müssen, ist die Verletztenliste bei den Blues länger: Unter anderem fehlen Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek, Antonio Rüdiger und Willian.

Liverpool: Adrian - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Origi

Adrian - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Origi Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Christensen, Zouma, Marcos Alonso - Kante, Jorginho - Pedro, Barkley, Pulisic - Giroud

FC Liverpool: Die kommenden Premier-League-Spiele der Reds

Mit einem 4:1 gegen Norwich City startete Jürgen Klopp mit seinem Team perfekt in die neue Premier-League-Saison. Im Community Shield, dem englischen Pendant zum deutschen Supercup, verlor der LFC im Elfmeterschießen gegen Manchester City.