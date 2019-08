UEFA-Supercup zwischen Liverpool und Chelsea live auf DAZN: Es wird Fußball-Geschichte geschrieben

Der FC Liverpool und Jürgen Klopp wollen am Mittwoch den ersten Titel der neuen Saison erringen. Im UEFA-Supercup ist Europa-League-Sieger FC Chelsea der Gegner (21 Uhr live auf DAZN).

In der "Battle of Britain" stehen die Vorzeichen für Jürgen Klopp ganz gut. Im Duell um den UEFA-Supercup kann der deutsche Teammanager von Champions-League-Sieger FC Liverpool in Istanbul die nächste große Trophäe im internationalen Fußball gewinnen. Es wäre die erste in dieser Saison, denn im Duell um den Community Shield in England hatten die Reds gegen Meister Manchester City im Elfmeterschießen knapp den Kürzeren (4:5) gezogen.

"Es hilft immer, Titel zu gewinnen. Das verlangt jeder von uns", sagte Klopp: "Wir sind hier, alles ist vorbereitet, lasst uns loslegen." Gegner am Bosporus ist Europa-League-Sieger FC Chelsea. Damit stehen sich im Pokalspiel des seit 1972 jährlich ausgetragenen Wettbewerbs erstmals zwei englische Mannschaften gegenüber.

Für Klopp nahezu ein Deja-vu-Erlebnis, denn erst im Juni gewann er mit seinen Reds gegen Ligarivale Tottenham Hotspur das rein englische Finale in der Champions League. Der Hunger auf den nächsten Triumph ist groß, und ein Sieg würde Liverpools Selbstvertrauen im Kampf um die ersehnte Premier-League-Krone auf der Insel stärken.

Liverpool muss auf Torwartposition improvisieren

Sorgen hat Klopp nach der Verletzung von Stammkeeper Alisson (Wade) plötzlich auf der Torhüterposition. Er wird wohl "für eine Weile" ausfallen, verkündete Klopp: "Ich will noch keine genaue Prognose abgeben, wann er zurückkehren wird - ein paar Wochen dauert es bestimmt."

Grund zum Jubeln hatten die Reds, die beim UEFA-Supercup bereits dreimal als Sieger vom Platz gingen (1977, 2001, 2005), immerhin zuletzt im heimischen Stadion an der Anfield Road beim Saisonauftakt gegen Aufsteiger Norwich City. Wenngleich sich Klopp nach dem 4:1-Sieg mit der Vorstellung seiner Mannschaft nicht gänzlich zufrieden zeigte. "Es gibt viel Raum für Verbesserung, das wissen wir", sagte der 52-Jährige.

Mit viel größeren Startschwierigkeiten in der neuen Saison hat aber Chelsea zu kämpfen. Nach dem Abgang des belgischen Star-Stürmers Eden Hazard (Real Madrid) scheinen die Blues unter dem neuen Teammanager Frank Lampard die rechte Spieltaktik noch nicht gefunden zu haben.

Beim Topspiel gegen Rekordmeister Manchester United kassierten sie mit 0:4 die höchste Niederlage bei einem Trainerdebüt seit den Zeiten eines Danny Blanchflower im Dezember 1978 (2:7 in Middlesbrough).

Frau pfeift Supercup - Klopp und Lampard freut's

Klopp hatte dennoch viel Lob für Lampard übrig. "Frank hat letztes Jahr mit Derby gezeigt, dass er ein sehr, sehr, sehr guter Trainer ist. Er hat Derby quasi über Nacht verändert", sagte der LFC-Coach. Lampard hatte mit Derby County nur knapp den Aufstieg in die Premier League verpasst.

Eine Premiere gibt es auf der Referee-Position: Als erste Unparteiische wird die französische Schiedsrichterin Stephanie Frappart ein bedeutendes Pflichtspiel der Männer pfeifen und damit Fußball-Geschichte schreiben. "Das sind großartige Nachrichten. Ich bin sehr erfreut, dass ich Teil dieses geschichtsträchtigen Momentes sein werde", sagte Lampard.

Klopp pflichtete bei: "Endlich, es war an der Zeit, dass es passiert. In einem sehr wichtigen Spiel, vor Millionen Menschen." Die 35-Jährige gilt als das französische Pendant zu Bibiana Steinhaus in Deutschland: Im April kam sie als erste Schiedsrichterin in Frankreichs Ligue 1 der Männer zum Einsatz.