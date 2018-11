Wayne Rooney bekommt Abschiedsspiel für England - letzter Einsatz im Test gegen USA

Stürmerstar Wayne Rooney erhält ein Abschiedsspiel in der englischen Nationalmannschaft. Wie die FA am Sonntag bestätigte, wird der 33-Jährige im Testspiel gegen die USA am 15. November im Wembley ein 120. und letztes Mal für die Three Lions auflaufen.

Das Spiel gegen die Amerikaner wird zudem im Zeichen der Stiftung Rooneys stehen, die sich um benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmert.

Rooney, der 2017 von seinem langjährigen Verein Manchester United zunächst zu Heimatklub Everton zurückgekehrt war, lässt seine Karriere seit vergangenen Sommer bei DC United in der US-Profiliga MLS ausklingen.

Sein bis dato letztes Länderspiel für England hatte er im November 2016 in der WM-Qualifikation gegen Schottland absolviert.

Wayne Rooney mit Comeback nach zwei Jahren

Im August 2017 hatte Rooney schließlich offiziell das Ende seiner Nationalmannschaftslaufbahn bekanntgegeben. Im September 2015 war er mit seinem 50. Länderspieltor zu Englands Rekordtorjäger avanciert und hatte den legendären Sir Bobby Charlton abgelöst.

Drei weitere Treffer für die Three Lions kamen noch hinzu.