MLS: Bastian Schweinsteiger mit Remis zum Abschluss - Ibrahimovic verpasst Playoffs

Bastian Schweinsteiger hat in seinem möglicherweise letzten Spiel für Chicago Fire 0:0 gegen DC United mit seinem ehemaligen Teamkollegen Wayne Rooney gespielt. Chicago hatte schon vor dem letzten Spieltag in der MLS keine Chance mehr auf das Erreichen der Playoffs.

Ob Schweinsteiger auch in der kommenden Saison für Fire spielen wird, ist offen. Der Vertrag des Ex-Weltmeisters läuft aus und wurde bisher nicht verlängert. "Ich habe immer noch Spaß am Fußballspielen. Wenn sie mich zurückwollen, bleibe ich gerne hier. Meine Familie ist glücklich in Chicago", war der 34-Jährige zuletzt in der "Chicago Tribune" zitiert worden.

Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic verpasste derweil mit Los Angeles Galaxy die Playoffs, weil Galaxy beim 2:3 (2:0) gegen Houston Dynamo eine 2:0-Führung verspielte. Ein Sieg hätte gereicht. Das letzte noch zu vergebene Playoff-Ticket im Westen ging somit an Real Salt Lake, im Osten an Columbus Crew. Bestes Team der regulären Saison sind die New York Red Bulls.