Davy Klaassen lobt Liverpools Virgil van Dijk: "Einer der besten Verteidiger der Welt"

Davy Klaassen von Werder Bremen hat Virgil van Dijk im Gespräch mit Omnisport als "einen der besten Verteidiger der Welt" gelobt.

Der Kapitän der niederländischen Nationalmannschaft sei "unglaublich wichtig" für Oranje, die am Montag im letzten Nations-League-Gruppenspiel auf das DFB-Team trifft (20.45 Uhr im LIVETICKER). "Er ist physisch stark und gut am Ball", sagte Klaassen.

Davy Klaassen über Rückkehr in Elftal: "Komme dem Team näher"

Der Werder-Neuzugang selbst steht beim Duell mit Deutschland nicht im Kader von Ronald Koeman. Der Bondscoach wollte nach den guten Auftritten in der Nations League keine großen Änderungen an seiner Mannschaft vornehmen.

"Ich kann das nachvollziehen. In der vergangenen Saison war ich keine Option, weil ich nicht viel gespielt habe. Jetzt bin ich wieder eine Alternative, weswegen ich sehr glücklich bin. Ich komme dem Team immer näher", sagte Klaassen über seine Chancen auf eine Rückkehr ins Nationalteam.

© getty

Das vorläufig letzte seiner 16 Länderspiele für die Niederlande absolvierte der 25-Jährige im Oktober 2017 gegen Schweden.

Auch ohne Nominierung will sich Klaassen den Fußball-Klassiker nicht entgehen lassen. "Ich denke, es wird ein ähnlich ausgeglichenes Spiel wie in Amsterdam. Das Team, das in Führung geht, wird das Spiel wohl gewinnen", prognostizierte er.