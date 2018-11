UEFA Nations League: Tschechien gegen Slowakei heute live im Livestream,TV und Liveticker

Am heutigen Montag treffen Tschechen und Slowakei in der UEFA Nations League aufeinander. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im Livestream, TV und Liveticker verfolgen könnt.

Tschechien und Slowakei können beide nicht mehr auf Platz eins der Tabelle rücken. Die Ukraine ist mit neun Punkten uneinholbar Gruppenerster. Aber Die Slowakei schlug am Freitag die Ukraine überraschend deutlich mit 4:1. Dadurch kämpfen die Slowaken mit Tschechien um den Verbleib in Liga B. Beide stehen nach drei Spielen mit drei Punkten da.

UEFA Nations League: Wo und wann spielt Tschechien gegen Slowakei?

Tschechien empfängt die Slowakei am heutigen Montag Abend um 20:45 Uhr. Gespielt wird in der Eden Arena im Stadtteil Vršovice in Prag.

Tschechien gegen Slowakei heute live im Livestream, TV und Liveticker

Die Partie wird heute nicht im Free-TV gezeigt. DAZN hat sich mit Ausnahme der Spiele des DFB-Teams in Deutschland alle Übertragungsrechte der Nations-League gesichert und überträgt somit auch das Spiel zwischen Tschechien und Slowakei exklusiv und in voller Länge.

Der Streamingdienst DAZN überträgt neben der Nations League auch die Champions League, Europa League, Primera Division, Premier League, Serie A und Ligue 1. Highlights aus der Bundesliga gibt es bereits 40 Minuten nach Spielende. Nach einem kostenlosen Probemonat betragen die Kosten für ein DAZN-Abonnement 9,99 Euro monatlich.

Falls ihr Slowakei gegen Tschechien nicht live sehen könnt, hält der SPOX-Liveticker euch stehts auf dem Laufenden.

Tschechien gegen Slowakei: Fakten zum Spiel

Das Hinspiel gewann Tschechien in der Slowakei mit 2:1

Patrick Schick besiegelte mit seinem Treffer den bisher einzigen Punktegewinn für Tschechien

Slowakei gewann am Freitag gegen die Ukraine mit 4:1 und konnte die ersten drei Punkte einfahren

Der Verlierer steigt ab, denn beide Teams haben drei Punkte

UEFA Nations League, Gruppe B1 mit Tschechien, Slowakei und Ukraine