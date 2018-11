UEFA Nations League: Schweiz gegen Belgien heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der UEFA Nations League geht es heute beim Spiel zwischen der Schweiz und Belgien um den Gruppensieg. Alles Wissenswerte zur Partie und zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker liefert euch SPOX.

Sowohl Belgien, als auch die Schweiz konnten ihre beiden Spiele gegen Island in der Gruppe gewinnen. Im Hinspiel in Belgien gewann der Gastgeber mit 2:1 gegen den Nachbarn. In der Schweiz geht es somit um den ersten Platz in der Gruppe.

UEFA Nations League - Schweiz gegen Belgien: Ort und Uhrzeit

Das Spiel der beiden Nachbarländer findet am heutigen Sonntag, den 18. November, in der Swissporarena in Luzern statt. Anpfiff der Begegnung ist um 20.45 Uhr.

Schweiz gegen Belgien: Heute live im TV und Livestream

In Deutschland und Österreich ist das Spiel heute nur auf DAZN und nicht im Free-TV zu sehen. Dagegen wird in der Schweiz das Spiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf dem Sender SRF 2 übertragen. DAZN-Abonnenten in der Schweiz steht das Spiel im Livestream somit nicht zur Verfügung.

DAZN zeigt nahezu alle Spiele der UEFA Nations League live und exklusiv. Ausnahmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind lediglich die Spiele ihrer eigenen Nationen.

Neben der UEFA Nations League hat der Streamingdienst auch jede Menge Champions League, Europa League und jede Menge Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Angebot. Außerdem zeigt DAZN andere Sportarten wie den kompletten US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Boxen, und viele mehr. Das Abo kostet monatlich 9,99 Euro und kann einen Monat lang kostenfrei getestet werden.

Nations League: Schweiz - Belgien heute live im Liveticker von SPOX

Wer das Nachbarschaftsduell nur im Liveticker verfolgen möchte, ist bei SPOX genau richtig.

Anpfiff Heim Gast Übertragung DE und A Übertragung CH 20.45 Uhr Schweiz Belgien DAZN und Liveticker SRF 2 und Liveticker

Schweiz gegen Belgien: Die letzten Duelle der beiden Teams

Die Länderspielbilanz spricht klar für die Belgier. Die Hälfte aller 28 Aufeinandertreffen konnten die Roten Teufel für sich entscheiden. Sechs Mal trennten sich beide Länder Remis und acht Siege stehen für die Schweiz zu Buche.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Nations League 12.10.2018 Belgien Schweiz 2:1 Freundschaftsspiel 28.05.2016 Schweiz Belgien 1:2 WM-Qualifikation 11.10.1989 Schweiz Belgien 2:2 WM-Qualifikation 19.10.1988 Belgien Schweiz 1:0 EM-Qualifikation 09.11.1983 Schweiz Belgien 3:1

UEFA Nations League: Liga A2 mit Schweiz, Belgien und Island

Im Spiel zwischen Belgien und der Schweiz geht es um den Gruppensieg in Liga A2. Da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich über die Platzierung entscheidet, würde der Schweiz nach einem 1:2 in Belgien aufgrund der Auswärtstorregelung ein 1:0 in Luzern zur Spitzenposition genügen.