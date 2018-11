Testspiel: Brasilien gegen Kamerun heute live im Livestream auf DAZN und im TV

Brasilien spielt am heutigen Dienstagabend im Rahmen eines Freundschaftsspiels gegen Kamerun. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach dem 1:0-Sieg im Prestige-Duell gegen Uruguay will Brasilien mit einem weiteren Erfolg das enttäuschende Jahr guten Gewissens beenden. Kamerun hingegen ist nach einer bitteren Niederlage gegen Marokko nicht mehr auf dem ersten Platz ihrer Gruppe zur Afrikameisterschaft-Qualifikation.

Brasilien gegen Kamerun: Wann und wo wird gespielt?

Das Testspiel zwischen der Selecao und Kamerun findet am heutigen Dienstag um 20.45 Uhr statt. Gespielt wird nicht in Südamerika oder Afrika, sondern in England. Austragungsort ist das Stadium MK in Milton Keynes.

Brasilien vs Kamerun heute live im Livestream und TV

Die Partie ist im Free-TV nicht zu sehen. Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte für dieses Testspiel gesichert. Die Übertragung startet wenige Minuten vor Anpfiff.

Kommentator: Tobi Fischbeck

Tobi Fischbeck Experte: Benny Lauth

Der Streamingdienst besitzt außerdem noch Übertragungsrechte an der der Champions, Europa und Nations League sowie an weiteren europäischen Top-Ligen wie der Premier League, der La Liga, der Serie A oder der Ligue 1. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich hier den kostenlosen Probemonat sichern und 30 Tage das komplette Programm genießen.

Brasilien gegen Kamerun - Mögliche Aufstellungen

Die endgültige Aufstellung wird rund eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. So könnten Brasilien und Kamerun heute spielen:

Brasilien: Alisson - Danilo, Marquinhos, Miranda, Felipe Luis - Arthur, Walace, Renato Augusto - Costa, Firminho, Neymar

Alisson - Danilo, Marquinhos, Miranda, Felipe Luis - Arthur, Walace, Renato Augusto - Costa, Firminho, Neymar Kamerun: Onana - Fal, Onguene, Ngadjui, Bong - Malong, Mandjeck, Anguissa - Toko Ekambl, Bassogog, Choupo-Moting

Brasilien vs. Kamerun: Die letzten Duelle